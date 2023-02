Spezia-Napoli | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 5 febbraio 2023) Prosegue il ventunesimo turno diA, e tra le partite della domenica spicca un’importante. Il match prenderà via alle 12:30, allo stadio Picco di La, e vedrà le duebattagliare per i rispettivi obiettivi. I padroni di casa puntano ad un risultato positivo per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. La squadra di Gotti, infatti, occupa la quartultima posizione, a + 5 dal Verona, e raccogliendo almeno un punto potrebbe incrementare ulteriormente il distacco dalla squadra veneta. La squadra di Spalletti, invece, è sempre più leader del campionato con 53 punti e ha il destino ampiamente nelle proprie mani. Ad ora, i partenopei hanno 13 punti in più rispetto a Roma e Inter che occupano la seconda posizione, e potranno approfittare, inoltre, del turno ...

Come ricorda Il Mattino, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non sapeva che lo Stadio Alberto Picco di La Spezia fosse di dimensioni leggermente ridotte del solito e lo ha scoperto nella confere ...Il Mattino si è soffermato sui numeri di Hirving Lozano e Matteo Politano, esterni d'attacco del Napoli, che vivono un ballottaggio ogni partita per scendere in campo da titolari, con il messicano che ...