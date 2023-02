Spezia-Napoli | pesanti cori degli ultrà liguri contro Spalletti e Maradona

(Di domenica 5 febbraio 2023) Rivalità certificata tra, per quanto concerne ciò che accade sugli spalti. Era cosa abbastanza risaputa dopo gli scontri di qualche mese fa e durante il match di quest’oggi glihanno intonato diversirazzisti verso i napoletani ma anchedi cattivo gustol’allenatore Lucianoe sulla morte di Diego Armando. Certamente ad inizio settimana arriverà un’ammenda da parte del giudice sportivo. SportFace.

Le parole di Amir Rrahmani, difensore del, dopo la vittoria esterna contro lo. Tutti i dettagli Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida tra, terminata con il risultato di 0 - 3. PAROLE - "Kim o Koulibaly Entrambi sono fortissimi. Però dico sempre che puoi essere anche bravo, ...Le Aquile resistono un tempo, poi un errore spiana la strada alla squadra di Spalletti. E scatta l'emergenza in difesa: Ampadu e Caldara, ammoniti, salteranno la gara di ...

La Spezia, la vergogna dei cori contro Maradona e contro Spalletti La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Le pagelle di Spezia-Napoli: Caldara, pomeriggio da incubo. Lobotka comanda, Osimhen implacabile la Repubblica

Spezia-Napoli, Lorieri: "Osimhen straordinario, ma io ho giocato con Maradona" Tuttosport

"Scudetto Se continuiamo a fare bene ed entriamo in campo con la mentalità giusta allora sarà molto facile" Ad aprire la domenica di Serie A TIM ci ha pensato Spezia-Napoli: il match ha visto prevale ..."Niente da fare: il Napoli è un branco di squali, gira intorno alla preda sino a quando non trova il momento giusto per attaccare. E quando vede il sangue, attacca. Segna su rigore Kvarathskelia poi ...