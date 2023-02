Spezia-Napoli | le parole di Spalletti dopo la vittoria

Vergognosi i cori sentiti ripetutamente dalla curva Ferrovia del tifo ultrà spezzino, durante. Ignobili, quei cori, perché hanno inneggiato alla morte di un uomo. Che quell'uomo si chiami Diego Armando Maradona e sia un patrimonio del calcio mondiale e non solo napoletano, è un'...Successo al Picco per gli uomini di Spalletti grazie a Kvaratskhelia e Osimhen. Il vantaggio sulle inseguitrici continua ad ...

La Spezia, la vergogna dei cori contro Maradona e contro Spalletti La Gazzetta dello Sport

Le pagelle di Spezia-Napoli: Caldara, pomeriggio da incubo. Lobotka comanda, Osimhen implacabile la Repubblica

Spezia-Napoli 0-3, le pagelle Sky Sport

Spezia-Napoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

A sostituirlo in panchina sarà il suo vice Fabrizio Lorieri. SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Bourabia, Ampadu, Esposito, Reca; Verde, Shomurodov Secondo quanto riferito i ...Il Napoli non si ferma più. La squadra di mister Luciano Spalletti passa anche in casa dello Spezia nel lunch match della 21a giornata della Serie A 2022-2023 e, al momento, vola a +16 punti sulle più ...