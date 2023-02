Spezia-Napoli | le formazioni ufficiali | le scelte di Gotti e Spalletti

Sono quattro le partite in programma oggi domenica 5 febbraio . Si parte conalle 12.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Nando Orsi. I ...In campo gli stessi undici visti contro la Roma Ilha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per la partita contro loin programma alle 12.30. L'allenatore ha deciso ...

Spezia - Napoli Serie A 2022 la Repubblica

Il Napoli arriva in Liguria per il match con lo Spezia, accoglienza da brividi all'aeroporto! | VIDEO CalcioNapoli24

Spezia-Napoli alle ore 12.30, i convocati azzurri SSC Napoli

Dove vedere Inter-Milan, Spezia-Napoli e le altre partite di serie A Corriere della Sera

Nel 21° turno della Serie A Tim, le Aquile di mister Gotti scendono in campo allo stadio "Picco" contro la capolista Napoli. Per l'occasione, il tecnico aquilotto opta per il 3-5-2 che vedrà tra i pal ...29.01 22:39 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Roma 2-1: live report e dettagli 21.01 19:49 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Salernitana-Napoli 0-2: live report 13.01 22:23 - DIRETTA ONLINE - Serie A, ...