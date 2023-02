Spezia-Napoli in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 febbraio 2023) I liguri di Gotti ospitano la capolista di Spalletti nel lunch match 21ª giornata di Serie A:vedereLodi Luca Gotti ospita ilcapolista di Luciano Spalletti nel lunch match della 21ª giornata della Serie A 2022/2023. I liguri sono quartultimi in classifica con 18 punti, in piena lotta per non retrocedere, mentre i partenopei paiono avviati verso il titolo con 53 punti, 13 in più dell’Inter, attualmente seconda.: la sfida si giocherà domenica 5 febbraio 2023, nello scenario dello Stadio Alberto Picco di La, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.sarà trasmessa in diretta ...