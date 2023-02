Spezia-Napoli | Gotti non presente allo stadio | ecco la motivazione

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lucanon saràal Picco di Laper il match casalingo contro il, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. L’ex allenatore dell’Udinese infatti lunedì si è sottoposto a Milano ad un intervento alle anche e ha diretto tutti gli allenamenti da remoto coadiuvando il suo staff. Nella giornata di ieri si è presentato al campo di allenamento per vedere la rifinitura e parlare con la squadra, ma quest’oggi non saràper osservare il suo periodo di convalescenza. SportFace.

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Spezia-Napoli, match delle 12.30 di questa domenica. Il Napoli capolista di Luciano Spalletti fa visita allo Spezia per il 21° turno di Serie A. Gli azzurri, primi in classifica con 53 punti, vengono da 4 successi consecutivi in campionato.

La domenica della 21° giornata di Serie A comincia con Spezia-Napoli, sfida importante per la vetta della classifica. Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Reca, Bourabia, Verde ...Riscaldamento con la maglia speciale dedicata alla festa di San Valentino per il Napoli prima della sfida di campionato al Picco contro lo Spezia.