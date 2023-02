Spezia-Napoli | cori contro Maradona e Spalletti | vergogna allo stadio Picco

AGI - I lcontinua a correre spedito e batte a domicilio anche lo, cercando un ulteriore allungo in vetta alla classifica in attesa dei risultati delle rivali. Al Picco finisce 3 - 0 per gli ...Il portiere delAlex Meret sui social ha commentato la vittoria sullo. Comments comments

La Spezia, la vergogna dei cori contro Maradona e contro Spalletti La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Cori shock contro Maradona, Napoli e Spalletti: vergogna a La Spezia, cos'è successo Corriere dello Sport

Le pagelle di Spezia-Napoli: Caldara, pomeriggio da incubo. Lobotka comanda, Osimhen implacabile la Repubblica

Le parole della vigilia lasciavano trasparire una giusta preoccupazione nei confronti di questa partita, ritenuta da Spalletti e i suoi molto insidiosa. E per i primi 45 minuti così è stato. La squadr ...I disservizi della rete internet fornita da TIM colpiscono di riflesso anche DAZN, sul quale sono piovute numerose segnalazioni di malfunzionamenti in tutta Italia durante Spezia-Napoli. Questa la not ...