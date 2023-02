Spezia-Napoli | Abbiamo un sogno nel cuore

Victor Osimhen, attaccante del, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri in casa delloVictor Osimhen, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo il 3 - 0 degli azzurri in casa dello. VITTORIA DI PAZIENZA - "Dobbiamo gaurdare avanti e combattere come fatto oggi, anche ...LA- Quinta partita consecutiva in cui va a segno in Serie A, per un bottino parziale di 7 gol ... è l'incredibile media di Victor Osimhen, che sta trascinando a suon di reti ildi ...

Serie A: Spezia-Napoli 0-3 DIRETTA Agenzia ANSA

Osimhen (Spezia-Napoli) e le scuse a una tifosa in Curva: il motivo Corriere della Sera

Spezia-Napoli diretta: gol annullato a Osimhen Corriere dello Sport

Serie A, Spezia-Napoli 0-3: apre Kvaratskhelia, doppietta di Osimhen - Sportmediaset Sport Mediaset

Spezia-Napoli, Osimhen in mezzo ai tifosi nel pre partita: ecco perché Sky Sport

All’inizio del secondo tempo di Spezia-Napoli, Arkadiusz Reca ha commesso un errore clamoroso che ha causato il rigore dell’1-0 per il Napoli. Passano 8 secondi dopo il fischio d’inizio della ripresa ..."Con una prestazione lucida e convincente il Napoli batte in trasferta lo Spezia. Segna su rigore Kvara, poi Osimhen trascina con una doppietta gli azzurri alla vittoria. La capolista continua la sua ...