Spezia-Napoli 0-3 | pagelle Il Napoli è Biancaneve la papera di Spalletti | i nani il resto della Serie A

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ledi0-3 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. In questo Napule che scarnifica il campionato un pezzo alla volta, come ogni serial killer che si rispetti, il giovane Meret gioca la partita perfetta, senza fare nulla o quasi e tenendosi allenato con un paio di tiri loffi degli spezzini. Tutto qui – 6 Il voto è, come spesso ultimamente, all’attenzione che mantiene nonostante la noia. Ma l’allenamento a cui è stato sottoposto è stato ben poca cosa – 6 DI LORENZO. L’Euroappuntato va sempre all’arrembaggio ma non è sempre preciso, e questo va detto. Nell’incipitpartita si butta con la cabeza su un angolo e per poco non buca il Drago polonese – 6 Probabilmente, ad avergli creato problemi nell’arrembaggio sarà stato il terreno del Picco, visto che ne hanno parlato ...