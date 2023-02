Spezia-Napoli 0-3 | a segno Kvaraskhelia e doppietta Osimhen

(Di domenica 5 febbraio 2023) LA(ITALPRES) – Dominio delche al “Picco” si impone con un rotondo 3-0 sullo. I partenopei toccano punte dell'80% di possesso palla, circondano loma nel primo tempo non riescono a pungere come vorrebbero. Gli azzurri sbloccano la gara ad inizio ripresa con, su rigore, poi raddoppiano grazie ad un regalo di Dragowski che spiana letteralmente la strada alla capolista e poi completano il tris condi.I bianchi partono a spron battuto ma ilimpiega poco per conquistare il centrocampo. Al 9? cross di Mario Rui, Caldara tocca con il petto e sfiora l'autogol con Dragowski battuto. Sull'angolo di Mario Rui colpo di testa di Di Lorenzo, palla ad un metro dal palo. Si cambia il secondo pallone ...

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il 3 - 0 degli azzurri in casa dello Spezia. VITTORIA DI PAZIENZA - "Dobbiamo gaurdare avanti e combattere come fatto oggi, anche ..."

All'inizio del secondo tempo di Spezia-Napoli, Arkadiusz Reca ha commesso un errore clamoroso che ha causato il rigore dell'1-0 per il Napoli.