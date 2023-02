Spezia | Esposito | «Osimhen è uno dei più forti del campionato»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Salvatore, centrocampista dello, dopo la sconfitta interna contro il Napoli. I dettagli Salvatoreha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida trae Napoli, terminata con il risultato di 0-3. PAROLE – «Ringrazio compagni e allenatore, è normale che per un giovane serva tempo ma mi stanno tutti dando una grossa mano e cercando di mettermi a mio agio. Anche oggi ho provato a dare il mio contributo.? Credo sia uno dei calciatori piùdel. La maglia è per mio fratello piccolo, che è all’Inter e gli piace tanto visto che fa l’attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nelloin mezzo Bourabia,e Agudelo mentre in attacco c'è l'inedita coppia Verde - Shomurodov. Per l'uzbeko arrivato dalla Roma, debutto dunque da 1' a causa della squalifica di Gyasi ...- Napoli 0 - 3Dragowski 5,5: praticamente inoperoso ma è compartecipe con Caldara del 2° gol azzurro ... surclassato dalla velocità in mezzo al campo5,5: prova a dare ordine ...

