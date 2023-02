Spezia | debutto per Shomurodov? La decisione di Gotti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Loche scende in campo è in emergenza infortuni, con 8 giocatori fermi ai box, tra cui Nzola: chance perall’esordio? É unoin emergenza quello che scenderà in campo alle 12.30 contro la capolista Napoli.non potrà contare infatti sugli infortunati: Nzola, Bastoni, Zurkowski, Zoet, Kovalenko, Moutinho, Ekdal e Sala. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spazio allora per. Il neo acquisto dei liguri potrebbe fare oggi il suo esordio agli ordini di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per mister Luca Gotti non sarà semplice mandare in campo l'undici contro il Napoli, visto le tante defezioni. In tutto sono nove ...Quest'oggi nel lunch-match dello stadio "Picco", fischio d'inizio ore 12,30, si giocherà per la ventunesima giornata di campionato la sfida ...