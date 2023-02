Speed skating | Finali Coppa del Mondo Junior Inzell 2023 | Serena Pergher seconda nei 500 metri

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si è disputata oggi laed ultima giornata di gare alledidel2022-di: sul ghiaccio della Max Aicher Arena di, in Germania, che nel prossimo fine settimana ospiterà i Mondiali di categoria, in programma 500, 1500 e mass start sia al femminile che al maschile. Per l’Italia un podio e numerosi primati personali. Nei 500femminilichiudein 38.97, a 0.09 dalla neerlandese Pien Hersman, prima in 38.88. Terza piazza per l’altra neerlandese Angel Daleman, terza in 39.10, a 0.22. Si classifica 16ma Giorgia Fusetto col personale in 40.72, a 1.84. Con questo podio...

Dieci gli atleti convocati per la trasferta tedesca, dove la prossima settimana, sempre sul ghiaccio di Inzell, si terranno i Mondiali Junior di pista lunga: Giorgia Aiello (Cardano), Giorgia ...Comunque non è scontato che losi svolgerà a Torino, l'unica città in grado di offrire un impianto praticamente pronto come l'Oval, sede dei Giochi del 2006. La decisione sarà presa ...

