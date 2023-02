Spalletti | «Ho voluto che Kvara tirasse il rigore | a volte è troppo disponibile»

...conferenza stampa per analizzare la sfida di domani tra i liguri e il Napoli di Luciano. ... non hai alternative in campo come avrestie non riproduci le linee di gioco con ......stampa per analizzare i rischi della sfida di domani contro il Napoli di Luciano. Come ... non hai alternative in campo come avrestie non riproduci le linee di gioco con ...

Impallomeni: “Spalletti ha voluto cavalcare l’idea sarriana, quella che piace al pubblico e non la vincente” MondoNapoli

Napoli, euforia Scudetto, interviene Spalletti: il messaggio alla squadra napolipiu.com

Gazzetta- Spalletti vuole battere ancora i record dei Napoli ... GonfiaLaRete

Napoli da scudetto, i tifosi vip: «Ha ragione Spalletti, saremo con te» ilmattino.it

Fedele: 'Napoli più forte di tutti. Bugia su Spalletti' AreaNapoli.it

Il Napoli vince 0-3 sul campo dello Spezia procedendo la corsa verso lo scudetto: per gli uomini di Spalletti a segno Osimhen e Kvaratskhelia ...Durante la conferenza stampa pre partita di ieri, i temi toccati da Luciano Spalletti sono stati vari: a partire dalla battuta fatta ...