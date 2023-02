Spalletti | «Champions o scudetto? Non ci si accontenta | abbiamo già deciso di raddoppiare»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nel post partita di Spezia-Napoli, ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Napoli, Luciano. Qual è la differenza di una vittoria come questa rispetto alle altre? «La differenza in queste partite la fa la testa dei calciatori, la partita inizia la sera prima quando si viene su questi campi, perché il giorno della parta non c’è tempo. Il fatto che si siano fatti trovare pronti anche se all’inizio non siamo stati così fluidi, soprattutto per il modo in cui è stato in campo lo Spezia, è importante».sentito le sue indicazioni nei 90 minuti, i più rimproverati sono stati Osimhen e Kvara.: «E’ perchébisogno della loro qualità, del loro estro, della loro fantasia, quando le partite si appiattiscono sono quelli che possono fare la differenza e aprire le strade per poter entrare. Bisogna ...