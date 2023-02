Spalletti | C' erano solo cose da aumentare

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mister Luciano, in conferenza stampa: Cosa ha visto di buono oggi? "Diventa fondamentale in queste partite, visto l'ambiente e il campo in cui si gioca, così chiuso e sentito da parte del tifo. Lo Spezia si è difeso con ordine e ha deciso di darci campo, togliendoci spazi sulla trequarti. Questa partita va preparata la sera prima, quando giochi in questi ambienti, con la passione che c'è, e a quest'ora, se non sei pronto da prima non hai spazio per renderti conto delle situazioni. Questa è stata la maturità della squadra, arrivata con l'occhio a mezz'asta giusta, e non essere riusciti nel primo tempo a trovare la soluzione, pur avendo fatto la partita, è l'unica cosa che posso recriminare ai miei giocatori, con il possesso che andava fatto con più agilità, anticipando le situazioni difensive dello Spezia. Oltre questo non posso appuntare niente, vanno ...