Spal | ancora nessun cambio | rinnovata la fiducia a De Rossi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lanon cambia il proprio allenatore: il club biancoazzurro ha rinnovato la propriaverso Daniele DeLa sconfitta casalinga con il Bari e i risultati negativi non costeranno la panchina a Daniele De, che ha ricevuto una nuova iniezione didalla proprietà della. Come riferisce Sky Sport, l’ex centrocampista resterà quindi il tecnico della formazione emiliana dopo una notte di lunghe riflessioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

