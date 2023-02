Sondaggio | ipotesi Biden - Trump 2024 non piace agli americani

(Di domenica 5 febbraio 2023) L'di un nuovo scontro fra Joee Donaldper la Casa Bianca non. Secondo undi Washington Post - Abc, fra i democratici il 58% preferirebbe un altro ...

L'ipotesi di un nuovo scontro fra Joe Biden e Donald Trump per la Casa Bianca non piace agli americani. (ANSA) ...È quanto risulta dal sondaggio di Washington Post-Abc. Sei statunitensi su dieci si definiscono "insoddisfatti" in caso di elezione di uno dei due candidati.