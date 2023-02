“Solito establishment” Lotta interna nel Pd | Cuperlo vomita odio

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Giannisi è candidato alle primarie del Partito Democratico, ma secondo i sondaggi è destinato ad un pesante ko visti i numeri di Elly Schlein e Stefano Bonaccini. L'esponente dem è stato intervistato dal Corriere della Sera per parlare della corsa all'eredità di Enrico Letta, un intervento in cui dà addosso ai suoi avversari: “Non sono votato alla sconfitta, ma questa volta la casa brucia, e ci sono battaglie che vale la pena combattere. Sono idealista, ingenuo forse. Umberto Saba scrisse una lettera a Scipio Slataper per chiedergli cosa restava da fare ai poeti; la sua risposta fu ‘una poesia onesta'. Vale lo stesso per noi. Ci resta da fare una politica onesta. Che non significa solo non rubare, ma mostrare che si è disposti a rischiare. Bonaccini un amico e lo stimo, ma dietro a lui come dietro a Elly vedo ripararsi tutto ile ...