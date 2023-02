“Soldi della lobby russa a politici Ue” | la difesa del leghista | “Mai preso un cent da Mosca Zittiscono col discredito chi esce dal coro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Ma quello era tutto uno scherzo, anzi una specie di spot per aiutare un amico imprenditore che sul Mar Nero aveva costruito un villaggio ispirandosi agli stili architettonici italiani. C’era il villaggio Venezia, il villaggio Napoli… Non mi ha regalato nessuna casa, il certificato d’acquisto era fasullo. Serviva solo a dimostrare che un italiano conosciuto in Crimea aveva aderito a quell’iniziativa”. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veneto, ex assessore, eletto nella Lista Zaia Presidente, con tesseraLega in tasca, ma adesione al gruppo misto, si è trovato catapultato nelle indiscrezioni su presunti finanziamenti russi aoccidentali. Si tratta dell’inchiesta di Eesti Ekspress, in collaborazione con OCCRP, IrpiMedia, iStories e Profil, che ha ricostruito i rapporti tra i rappresentanti di diversi Paesi Ue e le istituzioni ...