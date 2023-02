Slittino | Fischnaller secondo ad Altenberg | è leader di coppa a 4 gare dalla fine - Sport - Altri Sport

(Di domenica 5 febbraio 2023) L'azzurro ottiene il sesto podio su otto, in stagione sempre in top five: ora guida in classifica generale con 109 punti su Felix ...

L'azzurro ottiene il sesto podio su otto gare, in stagione sempre in top five: ora guida in classifica generale con 109 punti su Felix ...Dominikchiude in seconda posizione la gara diartificiale ad Altenberg , valida per la Coppa del Mondo 2022/23 . Una grande gara per l'azzurro, con una seconda run di altissimo livello ...

Slittino, Fischnaller secondo ad Altenberg: è leader di coppa a 4 gare dalla fine QUOTIDIANO NAZIONALE

Slittino, 2° posto di platino per Dominik Fischnaller ad Altenberg: guadagna punti pesanti su Loch! OA Sport

Coppa del Mondo Slittino, Fischnaller conquista il sesto podio stagionale Il Faro online

Slittino, Dominik Fischnaller secondo ad Altenberg: allungo in Coppa Sky Sport

Slittino: Fischnaller 2/o ad Altenberg, azzurro allunga in vetta Agenzia ANSA

L’azzurro ottiene il sesto podio su otto gare, in stagione sempre in top five: ora guida in classifica generale con 109 punti su Felix Loch ...Dominik Fischnaller si prende il secondo posto ad Altenberg e allunga in testa alla classifica della coppa del mondo di slittino. L'azzurro, grazie a una seconda manche in attacco, è riuscito a supera ...