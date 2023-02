Skeleton | Coppa del Mondo Igls 2023 | quattro azzurri al via

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con ladelper la squadra disul budello di, in Austria. Dopo il Mondiale disputato sul budello naturale di St. Moritz, glisi sposteranno in Austria dal 5 febbraio, per il secondo impegno stagionale sul massimo circuito. Impegnati Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio, insieme ai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer. SportFace.