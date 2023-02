Sindaco New York dorme con i migranti nel centro di accoglienza

(Di domenica 5 febbraio 2023) Eric Adams ha dormito in una delle strutture allestite per iin una delle notti più fredde della storia della Grande Mela. Ildi Newsi è presentato alvenerdì ...

La città di New York ... Eric Adams ha dormito in una delle strutture allestite per i migranti in una delle notti più fredde della storia della Grande Mela. Il sindaco di New York si è presentato al centro migranti venerdì sera intorno alle 23. "Starò qui stasera perché siamo in questa situazione insieme", ha detto Adams.

Il rappresentate della Grande Mela ha voluto mostrare il suo impegno per far fronte all'emergenza migranti e per rispondere alle critiche mosse nei confronti del centro appena aperto.Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dormito in una delle strutture allestite per i migranti in una delle notti più fredde della storia della Grande Mela.