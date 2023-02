Simone Cristicchi | la poesia al servizio degli ultimi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Compie oggi gli anni uno dei cantautori più validi ed interessanti del panorama musicale italiano:. Diventato ‘famoso’ nel 2005, grazie a quello che lo stessodefinisce “tormentone involontario”, Vorrei cantare come Biagio. Il brano, anche se ironico, tenta in realtà di denunciare l’enorme difficoltà, per un giovane artista, di raggiungere il successo preservando la propria individualità. Dalla canzonetta alla canzone d’autorepubblica il suo primo album nel 2006, Fabbricante di canzoni. All’interno di questo lavoro è contenuto il duetto con Sergio Endrigo sulle note della sua Questo è amore. Dell’album avrebbe dovuto far parte anche il brano Prete, canzone fortemente critica nei confronti della Chiesa cattolica e della figura del sacerdote. ...

1972: Paul Simon, dopo la separazione da Art Garfunkel, pubblica il suo primo singolo come solista, "Mother and child reunion". In effetti, tecnicamente non è il suo "primo" singolo come solista: nel ...... e c'è anche Biagio Antonacci , che l'anno scorso ha collaborato alla scrittura di Sesso Occasionale e in questa edizione duetterà con Tananai sulle note della canzone diVorrei ...

Simone Cristicchi a Sanremo: una poetica follia la Repubblica

Tananai con Don Joe: "Vorrei cantare come Biagio" di Simone Cristicchi RaiNews

Simone Cristicchi e Amara in “concerto mistico per Battiato” a Milano ... Milano Pocket

Simone Cristicchi e Amara ritorna in tour con il loro Concerto Mistico per Battiato All Music Italia

Simone Cristicchi: «In Battiato ho ritrovato il prolungamento della mia ricerca spirituale» Corriere Fiorentino

Buon compleanno Simon & the Stars, Paolo Fox, Cristiano Ronaldo… …Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Giorgio Olcese, Domenico ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...