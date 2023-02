Sicurezza nazionale e intelligence I consigli di Mario Caligiuri

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il dibattito politico ha opportunamente posto in rilevo i temi della, che dovrebbero rappresentare la stella polare dell’azione di ogni governo. Non a caso, la prima regolamentazione legislativa dei nostri Servizi venne stimolata dalla sentenza della Corte Costituzionale che considerava quello dellaun diritto costituzionale preminente, che precede e consente l’esercizio di tutti gli altri. E per assicurare questi diritti, ci sono coloro i quali, persone e istituzioni, che devono assolvere ai propri doveri. Avviato su Formiche.net, in questi giorni è ritornato di attualità il tema dell’istituzione delo per la. Molto opportunamente, Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, ha invitato ad aprire una riflessione, alla quale provo ...