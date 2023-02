“Si sono baciati!” GF Vip 7 | colpo di scena nella notte | Luca e Nikita… alla fine è successo VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) È finalmente scattato il bacio traOnestini e Nikita Pelizon al GF Vip 7. Tuttavia c’è un però, un grosso però. Il ragazzo infatti era bendato e non sapeva che fosse stata Nikita a baciarlo. La sua reazione infatti non è stata delle migliori. Ma andiamo con ordine, durante il sabato sera del 4 febbraio, i ragazzi hanno fatto un gioco: la prova bacio. Il gioco consiste nell’indovinare il partner che ha dato il bacio. Così, a turno, ogni uomo della Casa viene bendato per ricevere un bacio a stampo da tutte, o quasi, le vippone. Lo scopo come dicevamo è di indovinare le VIP al “solo tocco di labbra”. È stato Attilio Romita il primo a volerci provare, così è stato bendato e le ragazze hanno iniziato a baciarlo.il giornalista riesce a beccarne 2 su 5, la cosa buffa è che riesce perfettamente ad indovinare quelle di Sarah ...