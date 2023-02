Si ritira Emelianenko | ' L' ultimo imperatore' | è stato il più grande di sempre nelle Mma

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nella notte a Inglewood, in California, a Bellator 290 è andato in scena l'atto della lunghissima carriera di una leggenda delle Mma, Fedor "The Last Emperor". Dopo una carriera che ...

È finita con un tko a favore dell'americano dopo 2 minuti e mezzo ma gli applausi del pubblico, a cominciare da tantissimi ex campioni in prima fila, sono stati tutti per

