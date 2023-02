“Si è visto chiaramente…” C’è posta per te | bufera dopo l’ospitata di Federica Pellegrini

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) A C’èper te del 4 febbraio 2023, ospite della serata. Insieme a lei c’era anche il marito: Matteo Giunta. L’ex nuotatrice olimpica è stata voluta da Ida, che ha voluto fare una sorpresa a sua madre, suo padre e sua sorella che l’hanno aiutata tantissimo quando lei si è ammalata di tumore al seno. Alla fineè scoppiata a piangere per l’amore che questa famiglia si è dimostrata: una storia davvero toccante e commovente. Il piccolo problema, per lei, avviene peròla messa in onda della trasmissione. Qualche fan infatti, ha iniziato a commentare non in modo positivo,della sportiva. Uno ad esempio ha scritto: “Mi sembra sempre tutto finto”, facendo intendere che alla trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...