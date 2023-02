Si apre una grande possibilità per insegnanti terroni di guadagnare di più Senza emigrare | basta trasferirsi al Nord

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023) Finalmente si sono ricordati di noi. È valsa la pena votare per la Lega, che,i consensi del meridione, si sarebbe estinta. Gli elettori della Padania, ingrati, le hanno girato le spalle. Ora la loro riserva di voti siamo noi. Ecco perché, grati. ci consentono un aumento di stipendio se insegnano da loro, dove si guadagna di più. Ne soffriranno le scuole e anche le nostre famiglie per i disagi del trasferimento. Ma, tanto, al Sud chi studia più? Perché pagare tanti stipendi inutili. Un tempo ci aggregavamo alla catena di montaggio dell’industria oggi a quella della elementari e della media. Ma non si era detto che non si prendono in giro gli elettori? Nel retro degli autobus a Roma c’è una foto della Meloni Come se fosse lei a candidarsi a governatore della regione Lazio. invece, poi, in piccolo c’è scritto “Rocca Presidente”. Questo signore vuole vincere ...