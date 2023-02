Serie B | il Benevento cambia allenatore | il sostituto di Cannavaro

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’ultima giornata del campionato diB è stata fatale per due allenatori, sono stati ufficializzati gli esoneri di Bucchi ad Ascoli e. In particolar modo è stato deludente il rendimento proprio del, una squadra costruita con ambizioni almeno di playoff. La squadra si trova in piena zona retrocessione, al penultimo posto in classifica e la squadra rischia il baratro, il distacco dall’ultimo posto del Cosenza è di appena un punto. In 23 partite ha conquistato 23 punti, una media da retrocessione diretta. Nell’ultima giornata si è registrato il ko casalingo contro il Venezia. Foto di Ciro Fusco / Ansa, accordo con ildiIlha deciso per il ribaltone in panchina, il rendimento di ...