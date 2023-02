Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | vincono Firenze e Vallefoglia | Bergamo batte Cuneo al tie-break

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tutto facile per, che nel match valido per la diciassettesima giornata della regular season diA1diMacerata per 3-0 (25-23, 25-18, 25-23). Successo molto agevole per le toscane, che non corrono rischi e piegano il fanalino di coda della classifica. Va poco meglio all’altra squadra in fondo alla graduatoria, Pinerolo, che conquista un set ma si arrende aper 3-1 (29-27, 15-25, 28-26, 25-16). Non mancano i rimpianti per le piemontesi, che hanno avuto quattro set point nel primo parziale e uno nel terzo. Infine, successo al tie-per, che sconfiggecon il punteggio di 2-3 (20-25, 25-19, 25-16, 23-25, 10-15). Non sono riuscite ...

Sappiamo perciò già dai primi secondi che la figura di Lynn - unico personaggio- si ... fra stereotipi e luoghi comuni che si susseguiranno da lì in. L'ora della verità - The Vanished, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermoè ai quarti di Coppa ItaliaC . Le rosanero superano il turno in gara unica valido per gli ottavi di finale travolgendo 1 - 9 il Cosenza. La partita si mette in discesa già nei ...

Serie A Femminile, la classifica aggiornata: Milan a quota 28 punti Milan News

Calcio, Serie A Femminile: l'Inter batte il Sassuolo chiudendo il 16esimo turno OA Sport

Serie A femminile. L'Inter batte 3-0 il Sassuolo e resta a -2 dal secondo posto occupato da Juventus e Fiorentina Tuttocampo

Calcio femminile, Serie A: l'Inter cala il tris sul Sassuolo e chiude il 16° turno TUTTO mercato WEB

Ottima prova delle ragazze di coach Gazzotti, in particolare hanno pesato i punti di Bole, Wiblin e Sironi (tutte a quota 12) ...La Serie A Femminile manda in archivio il 16esimo turno della sua stagione regolare 2022-2023. Oggi in agenda, dopo le quattro partite di ieri, si è disputata Inter-Sassuolo. Ecco come sono andate le ...