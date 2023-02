Serie A1 Basket 2022 2023 | Pesaro sconfigge Reggio Emilia e blinda il quarto posto

(Di domenica 5 febbraio 2023) Grande prova di forza da parte di: il quintetto guidato da coach Repesa battecon un netto 85-74 nella 18esima giornata diA1, con i marchigiani che salgono alsolitario e staccano Varese, battuta da Tortona nel match pomeridiano. Pronta reazione, dunque, perdopo il ko subito da Sassari lo scorso 29 gennaio, e in generale 11esimo successo su 18 gare di campionato sin qui: decisivi, nell’incontro odierno, i 19 punti messi a segno dalla guardia statunitense Abdur-Rahkman, mentre aglini non sono bastate le buone prove di Senglin e Cinciarini, i quali hanno fatto registrare rispettivamente 19 e 13 punti....

Nessuno ormai la ferma alla Siaznel campionato diC Gold diMaschile. Questa sera i cestisti della città dei mosaici hanno battuto per 100 " 63 la Vis Reggio Calabria rimanendo così in vetta alla classifica.

Alla Segafredo Arena tutto è pronto per la sfida valida come 18esima giornata del campionato di serie A 2022.23 tra la Virtus Bologna e la germani Brescia. di fronte agli ospiti quasi ...Pomeriggio intenso, quello della 18a giornata di Serie A 2022-2023. Due vittorie in trasferta su tre, un derby particolarmente emozionante al PalaBarbuto e una giornata che, al PalaRubini (Allianz Dom ...