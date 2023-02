Serie A | Torino - Udinese 1 - 0

(Di domenica 5 febbraio 2023)batte1 - 0 (0 - 0) in una partita della 21/a giornata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Olimpico Grande. Il gol: nel secondo tempo Karamoh ...

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della vittoria casalinga dei granata contro l'Udinese ...Il Toro no si lascia sfuggire la ghiotta occasione pe superare l’Udinese in classifica. Allo stadio Olimpico Grande Torino , un gol di Karamoh regala tre punti alla truppa di Juric e settimo posto in ...