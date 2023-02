Serie A – Derby Inter-Milan 0-0 | contatto Dzeko-Gabbia | non è rigore | LIVE NEWS

L'ultimodi Milan Skriniar. Il prossimo anno il centrale slovacco giocherà con il Psg, ma finirà la stagione con i nerazzurri. Stasera è titolare contro i rossoneri, ma non più da capitano. "Giusto così. ...La domenica diA si chiude con ildella Madonnina a San Siro. I rossoneri arrivano dalla clamorosa sconfitta per 2 - 5 contro il Sassuolo, mentre la squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria per 1 - 2 ...

Serie A - Derby Inter-Milan: San Siro sold out, 2° miglior incasso in campionato per i nerazzurri Eurosport IT

Serie A, derby Inter-Milan 0-0. DIRETTA Sky Tg24

Sarà un derby da 5,8 milioni: è il secondo incasso più alto in Serie A per l'Inter La Gazzetta dello Sport

Serie A – Derby Inter-Milan 0-0: si parte! | LIVE NEWS Pianeta Milan

Serie A, la classifica aggiornata: Milan sesto in attesa del derby Milan News

2' Destro potente di Lautaro dalla distanza, conclusione alta sopra la traversa. 1' Inizia il match! Primo pallone per l'Inter! - La sfida fra Inter e Milan sarà ...Pomeriggio intenso, quello della 18a giornata di Serie A 2022-2023. Due vittorie in trasferta su tre, un derby particolarmente emozionante al PalaBarbuto e una giornata che, al PalaRubini (Allianz Dom ...