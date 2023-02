Serie A | c’è Inter-Milan | le formazioni ufficiali

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ledi, match della ventunesima giornata dellaA 22/23 Clima sempre più caldo allo stadio Giuseppe Meazza dove tra poco scenderanno in camponel derby dio valido per la ventunesima giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 12 Bellanova, 14 ...

... per esercitare forme di controllo sui cittadini, per colpire categorie non allineate, per indurre alla delazione, per creare paura diffusa, per sostenere unadi narrazioni pubbliche che hanno ...Il mercato televisivo abbandona progressivamente i palinsesti della tv generalista e cambia i suoi modelli di consumo, rivolgendosi alle piattaforme digitali che distribuiscono film ein ...

Calcio Serie C - Mantova, con la Virtus è un derby da non fallire La Voce di Mantova

Lucio Presta: «Sanremo oggi è una serie Tv. Per crescere dovrà uscire dall’Ariston» Il Sole 24 ORE

Pallavolo serie B m - Il Gabbiano riparte a tutta. Asolarem e Viadana ... La Voce di Mantova

Le 10 serie TV e film da guardare a febbraio 2023 L'Officiel Italia