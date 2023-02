Sequestra una escort e la costringe a sniffare cocaina | arrestato un 28enne

Leggi su tpi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Un ragazzo di 28 anni, Michele Gruosso, è statoper aver picchiato,to e aver stretto un cavo intorno al collo di una, 30enne rumena, in un hotel a Desio (in provincia di Monza). A rintracciarlo e bloccarlo sono stati i carabinieri, grazie ad una segnalazione di un’amica della giovane che non riusciva a parlarle al telefono. I militari l’hanno trovata udendo dei lamenti provenire da una delle camere. La giovane ha raccontato di essere stata anche ripetutamente picchiata. Quando i carabinieri sono arrivati in albergo, hanno trovato la donna a terra, sotto shock e con segni visibili di violenza sul corpo, la quale ha raccontato di essere segregata lì da diverse ore, e di essere stata anche costretta ad assumere. “Se gridi ti ammazzo”, le ha detto stringendole un cavo del cellulare ...