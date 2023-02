Sei Nazioni | Italia sconfitta dalla Francia ma a testa alta

Leggi su agi

(Di domenica 5 febbraio 2023) AGI -e uscita tra gli applausi nell'esordio nel Sei2023 di rugby allo stadio Olimpico dove la, campione in carica e seconda nel ranking mondiale, si è imposta a fatica 29-24. Dopo 4' la prima meta dei campioni in carica del Torneo, firmata da Flament, con trasformazione di Ramos (0-7). Al 14' gli azzurri accorciano con un calcio in mezzo ai pali di Tommaso Allan (3-7). Al 20' altra meta dei transalpini con Ramos (3-12), che però ha fallito la seguente trasformazione. Al 23' l'ha trovato un altro calcio fra i pali di Allan, portandosi sul 6-12. Dopo circa quattro minuti laè tornata ad ampliare il divario con la meta di Dumortier e il calcio di Ramos per il 6-19. Poco dopo la mezz'ora ...