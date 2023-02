Sei Nazioni 2023 | un’Italia coraggiosa sfiora l’impresa | all’Olimpico passa la Francia 24-29 nel finale

(Di domenica 5 febbraio 2023) Una gran bell’Italiala clamorosa impresa allo Stadio Olimpico di Roma nel match che chiude la prima giornata del Guinness Seimaschiledi rugby.che negli ultimi tempi ha acquisito notevole consapevolezza gioca alla pari, senza alcun timore reverenziale, contro lacampione in carica e si trova anche in vantaggio nel corso del secondo tempo, prima di arrendersi per 24-29. La maggiore esperienza e concretezza da parte dei transalpini ha la meglio, ma la formazione allenata da Kieran Crowley può guardare certamente con fiducia al prosieguo della competizione. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL PRIMO TEMPO – L’Italia non parte bene, tenta forse di strafare nei primi minuti ed ...

Nella prima sfida del2023, all'Olimpico di Roma, l'Italia sfiora l'impresa e viene sconfitta 29 - 24 dalla Francia. Il sorpasso dei campioni in carica è avvenuto nel finale dopo che gli azzurri erano andati ...Clamoroso allo stadio Olimpico di Roma: l'Italia ha sfiorato l'impresa all'esordio del2023 contro la Francia campione in carica, perdendo alla fine 24 - 29. Grandi applausi per gli azzurri, che dopo tanto tempo hanno dimostrato di poter essere competitivi nel torneo di ...

Sei Nazioni, l'Italia sfiora l'impresa: battuta nel finale dalla Francia La Gazzetta dello Sport

L’Italia di rugby è stata battuta 29-24 dalla Francia all’esordio nel Sei Nazioni Il Post

LIVE Italia-Francia 24-29, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Jalibert riporta in vantaggio i transalpini OA Sport

Italia-Francia 24-29, azzurri sconfitti nella 1^ partita del Sei Nazioni Sky Sport

Sei Nazioni, in campo Italia-Francia. Segui la cronaca testuale RaiNews

All’esordio del Sei Nazioni l’Italrugby gioca una partita di grande cuore e lotta fino in fondo contro la Francia. Allo Stadio Olimpico di Roma finisce 29-24 in favore dei transalpini. Quattro le mete ...SEI NAZIONI 2023 - L'Italia esordisce con una sconfitta nel torneo di quest'anno: la Francia si impone all'Olimpico di Roma per 29-24, segnando quattro mete e s ...