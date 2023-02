Sei Nazioni 2023 | Italia | il sogno sfuma nel finale La Francia passa 29 - 24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Debutto amaro per l'al Sei. All'Olimpico di Roma, davanti a oltre 42 mila spettatori, Lamaro e compagni perdono all'esordio per 29 - 24 contro la, cullando nel...

18.05 Rugby,: Italia - Francia 24 - 29 Onorevole sconfitta dell'Italia nell'esordio del '' 2023. All'Olimpico la Francia si impone 24 - 29 sorpassando gli azzurri solo grazie alla meta di ...Debutto amaro per l'Italia al2023 . All'Olimpico di Roma, davanti a oltre 42 mila spettatori, Lamaro e compagni perdono all'esordio per 29 - 24 contro la Francia , cullando nel finale addirittura il sogno della ...

Italia-Francia 24-29, azzurri sconfitti nella 1^ partita del Sei Nazioni Sky Sport

Sei Nazioni, in campo Italia-Francia. Segui la cronaca testuale RaiNews

Sei Nazioni, l'Italia sfiora l'impresa: battuta nel finale dalla Francia La Gazzetta dello Sport

LIVE Italia-Francia 24-29, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Jalibert riporta in vantaggio i transalpini OA Sport

Sei Nazioni 2023: Italia-Francia 24-29, gli azzurri cedono dopo aver combattuto fino all'ultimo OnRugby

All’esordio del Sei Nazioni l’Italrugby gioca una partita di grande cuore e lotta fino in fondo contro la Francia. Allo Stadio Olimpico di Roma finisce 29-24 in favore dei transalpini. Quattro le mete ...SEI NAZIONI 2023 - L'Italia esordisce con una sconfitta nel torneo di quest'anno: la Francia si impone all'Olimpico di Roma per 29-24, segnando quattro mete e s ...