Scusate se esisto | tutto quello che bisogna sapere del film

(Di domenica 5 febbraio 2023)se: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, domenica 5 febbraio 2023, va in onda in prima serata su Sky Cinema Unose, undel 2014 diretto da Riccardo Milani. I protagonisti sono due nomi che hanno animato gli ultimi anni dello spettacolo italiano: Raoul Bova e Paola Cortellesi. Di seguito vediamo la trama e il cast del. Trama La storia diseracconta di Serena, una donna che ha una brillante carriera alle spalle che si è svolta perlopiù a Londra. Serena è un architetto nata in Abruzzo ma dopo il capitolo londinese sceglie di tornare in Italia e di lavorare a Roma. Ma Serena sa anche che sarà difficile trovare un lavoro all’altezza delle sue qualifiche in ...