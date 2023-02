Scontro tra sciatori in Alto Adige | tragedia in pista | morto un 37enne

(Di domenica 5 febbraio 2023) Drammatico incidente tra le vette dell’, dove duesono stati i protagonisti di unomortale. L’incidente è avvenuto in Val D’Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sullaHuttegg, a circa 2.250 metri di quota. Secondo le prime informazioni emerse, unatesino di 37 anni, originario di Lana (nella provincia autonoma di Bolzano), ha perso la vita. L’altro sciatore coinvolto, invece, non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena. su Open Leggi anche: Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina: è l’azzurra più vincente di sempre (con Brignone) Appennini, vandali in azione a bordo: «Sabotati dieci cannoni spara-neve» Trento, gli smartwatch degli ...

mortaledue sciatori in Alto Adige: l'incidente è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è un altoatesino di 37 ...mortaledue sciatori in Alto Adige : l'incidente è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è un altoatesino di 37 ...

"Si vergogni, ma cosa sta dicendo", lo scontro tra Serracchiani e Borgonovo La7

Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto, donna in ospedale TorinoToday

Incidenti, scontro tra furgoni su SS 690: morti due fratelli, grave coppia Adnkronos

Scontro tra un furgone e un Doblò, morti due fratelli. Gravi madre e figlio Repubblica Roma

Scontro mortale tra due sciatori in Alto Adige: l'incidente è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota.Scontro mortale tra due sciatori in Alto Adige: l'incidente è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è un altoatesino di 37 ...