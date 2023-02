(Di domenica 5 febbraio 2023) Roma ostaggioestremisti: tre fermi e due feriti. A Milano in 300 danno l’assalto al carcere di Opera

... molte delle quali lanciate contro la polizia, che è quindi partita con le. Il risultato è stato di tre manifestanti fermati e portati in Questura e due feriti . Leggi Anche Cospito, Nordio: ......una serie didi alleggerimento . Tre partecipanti alla protesta sono stati fermati dalla polizia e portati in Questura per essere identificati. Altri due sono rimasti feriti dagli...

Scontri, cariche e minacce: il pressing degli anarchici ilGiornale.it

Due feriti nella Capitale. Lanci di sassi fuori dal carcere a Milano. Il legale del detenuto al 41 bis ha diffidato il ministero della Giustizia dal sottoporlo a trattamenti forzati ...