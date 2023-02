Sclerosi multipla | la Sardegna e il mistero del primato mondiale tra i giovani | in vent’anni l’incidenza è aumentata di oltre 10 volte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quasi 400 casi per 100mila abitanti, il doppio della media nazionale. E’ ilitaliano che pesa sulle spalle della: i numeri in questione riguardano la, malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. Non solo: gli studi epidemiologici descrivono lacome una delle aree al mondo con maggiore incidenza e prevalenza della patologia che colpisce le persone in giovane età, soprattutto donne. La parte settentrionale della regione ha, in, un alto tasso anche nell’età pediatrica, sotto i 18 anni. Perché ciò accada è ancora oggetto di studi e ricerche. Ini pazienti attualmente sono circa 7mila. La struttura principale è il Centro SM dell’ospedale Binaghi di Cagliari che assiste circa 5mila persone, le altre ...