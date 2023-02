Sciabola Under 20 | le Azzurre trionfano in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 febbraio 2023) Plovdiv – La giovane Italia dellafemminile ha trionfato nella prova a squadre che ha chiuso la tappa didel20 a Plovdiv. Una prestazione spettacolare, da applausi, quella offerta dal quartetto azzurrino composto da Carlotta Fusetti, Michela Landi, Manuela Spica e Mariella Viale. Il team italiano ha conquistato il gradino più alto del podio battendo prima gli Usa nei quarti di finale per 45-42, poi la Francia in semifinale 45-37 e quindi la Bulgaria padrona di casa in finale con il punteggio di 45-39, che ha messo il punto esclamativo su una gara fantastica. Niente podio, invece, per l’Italia maschile: dopo la splendida doppietta Cantini-Stigliano nell’individuale, oggi il team azzurrino è uscito nei quarti di finale. Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Emanuele Nardella e Leonardo Tocci hanno ...