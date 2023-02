Sci freestyle | Coppa del Mondo dual moguls 2023 | Kingsbury e Laffont vincono a Deer Valley | lotta aperta nella generale

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mikaeltorna a dominare nelle nevi di di, località statunitense sede della quarta tappa delladel2022-di. Il canadese ha infatti trovato il suo secondo successo stagionale nel circuito battendo in finale Matt Graham e balzando in testa di una classificamolto corta. Un confronto senza storia quello andato in scena tra i due atleti, viziato però da un errore dell’australiano che ha facilitato non poco il successo di, passato per 31 a 1. In small final invece Walter Wallberg ha regolato il nipponico Yutaro Murata dopo un testa a testa avvincente. In campo femminile poi la francese Perrineha trovato la sua prima vittoria nel ...