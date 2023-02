Sci di Fondo | l’Italia della staffetta maschile trionfa in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 febbraio 2023) Storico trionfo azzurro sulla neve casalinga di Dobbiaco (Bolzano), ultima tappadeldi sci diprima dei Mondiali di Planica (Slovenia). La tre giorni di gare nella località altoatesina, infatti, si è conclusa con il primo posto di Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Federico Pellegrino nella. Il quartetto italiano ha chiuso la prova con il tempo finale di 1:07:20.8, precedendo la Svezia (seconda) e la Norvegia 1 (terza). Decisivo uno stoico Pellegrino, che nei metri finali ha trovato la forza per staccare Harald Amundsen e Edvin Anger, tagliando in solitaria il traguardo. Festeggia, che torna a primeggiare in questo format di gara a diciassette anni di distanza dall’ultima volta, in ...