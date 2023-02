Sci di fondo | ESTASI ITALIA! Noeckler | De Fabiani | Daprà e Pellegrino storici | apoteosi nella staffetta di Dobbiaco!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) A Dobbiaco, in Italia, si è disputata lamaschile 4×7.5 km valida per la Coppa del Mondo di sci di2022-2023: Italia I ha colto un meraviglioso successo con il quartetto composto da Dietmar, Francesco De, Simonee Federico. Gli azzurri, con un’eccellente condotta di gara in tutte le frazioni, hanno battuto la Svezia, seconda, e Norvegia I, terza. Italia II si è classificata 11ma con la squadra formata da Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Mikael Abram e Lorenzo Romano. L’ultima gara del circuito maggiore in programma prima della rassegna iridata prevedeva quattro frazioni da 7.5 km, di cui le prime due in tecnica classica e le altre due in tecnica libera, tutte composte da due giri di un circuito di 3.75 km. Sci di ...