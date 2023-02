Sci alpino | quattro azzurri al via della combinata dei Mondiali | Dominik Paris e Mattia Casse presenti

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) L’appuntamento è per martedì 7 febbraio. Sulle nevi di Courchevel, in Francia, si terrà lamaschile, valida per i2023 di sci. Come accaduto per le donne, anche per gli uomini sarà la prova caratterizzata da una manche di superG e da una di slalom a regalare le prime medaglie di questa rassegna iridata. In casa Italia sarannoal via:, Tobias Kastlunger e Giovanni Borsotti.sfrutteranno il tutto anche per prepararsi in vista delle prove nelle quali possono ambire a posizioni di vertice, ovvero superG e discesa, tenendo conto anche delle ultime prestazioni nel massimo circuito internazionale. Nel caso di Kastlunger, ...