Sci alpino | Mondiali 2023 | le World Cup Starting List di tutte le gare Che pettorali di partenza avranno gli italiani

(Di domenica 5 febbraio 2023) La 47ma edizione deidi sciscatterà domani, lunedì 6, e si concluderà domenica 19 febbraio a Meribel e Courchevel (Francia): il settore maschile sarà di scena sulla pista denominata “L’Eclipse” di Courchevel, mentre quello femminile sarà di scena a Meribel sulla pista “Roc de Fer”. La prima settimana sarà dedicata a combinata e specialità veloci, la seconda parte a parallelo e discipline tecniche. Ledi parallelo si disputerannoa Meribel: saranno dodici i giorni diper 13 titoli da assegnare, con lunedì 13 febbraio scelto come giorno di riserva. Per assegnare idiverranno utilizzate le FISCup. Nelle discipline tecniche i ...

Il personaggio più atteso in vista dei Campionati Mondiali di sci alpino di Meribel/Courchevel 2023 è, senza ombra di dubbio, Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, arriva al grande a ...I Mondiali 2023 di sci alpino si apriranno lunedì 6 febbraio con la combinata femminile a Meribel (Francia). L’Italia spera di essere protagonista in questa specialità, che non ha proposto gare durant ...