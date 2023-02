Sci alpino | chi traccerà superG e slalom della combinata femminile dei Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Da domani si comincia. Spetterà allasulla pista di Meribel (Francia) dare il via aidi sci. Ci si giocheranno le prime medaglie e gli orari sono i seguenti: ore 11.00 il, ore 14.30 lo. Una situazione un po’ particolare dal momento che la specialità non si disputa in Coppa del Mondo dal febbraio 2020. Mikaela Shiffrin si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di essere la regina di questi, dove ha la possibilità di primeggiare in tutte le specialità. Il primo obiettivo è proprio la, in cui la statunitense è la candidata n.1 per il successo, conoscendo le sue qualità ined in. Chi saranno le rivali più ...